– (Adnkronos) – "Io sono stato molto contento quando il presidente Fico ha assunto l'iniziativa di invitare il presidente Zelensky a confrontarsi al Parlamento italiano. Non credo francamente, invece, che sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come quello di Sanremo". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro sulle riforme con il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati.