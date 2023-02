Sanremo: Conte, 'polemiche non appassionano ma serve riforma Rai'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Queste polemiche non mi appassionano, ma io credo che la Rai abbia bisogno di una riforma profonda, lo diciamo da tempo. Speriamo che, piuttosto che accogliere polemiche che lasciano il tempo che trovano, si approfitti -speriamo ci vengano tutti dietro- per una rifo...

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – "Queste polemiche non mi appassionano, ma io credo che la Rai abbia bisogno di una riforma profonda, lo diciamo da tempo. Speriamo che, piuttosto che accogliere polemiche che lasciano il tempo che trovano, si approfitti -speriamo ci vengano tutti dietro- per una riforma della Rai, rifondativa, per rendere più efficace il servizio pubblico e dell'informazione". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti all'uscita dal seggio di via Giulia, rispondendo a una domanda sulle polemiche che divampano sul Festival di Sanremo.