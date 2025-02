Sanremo, 12 feb. (askanews) – Elon Musk sul palco? “Sinceramente, non vorrei un colpo a effetto del genere. Sul palco di Sanremo avrebbe qualcosa di interessante da dire? No. Lo conosco? No. È un mio amico? No”. Così Carlo Conti ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se ospitasse all’Ariston Elon Musk.