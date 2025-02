Sanremo, Conti: video Papa girato il 12 gennaio, arrivato 1 febbraio

Sanremo, 12 feb. (askanews) – “Ho tenuto segreto a tutti il video del Papa, anche alla Rai, ieri l’ho mandato in regia”: Carlo Conti, in conferenza stampa, rivela i dettagli di come è nato il video messaggio del Papa al Festival rispondendo indirettamente all’indiscrezione sul fatto che fosse stato registrato precedentemente.

“Mia madre mi ha detto sempre di osare e quindi dopo la giornata mondiale dei bambini che ho presentato ho scritto il 12 gennaio una lettera al Pontefice attraverso Padre Enzo Fortunato e il video è arrivato sabato 1 febbraio. Sono riuscito a tenerlo nascosto”, ha aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Poi, rispondendo alla domanda di un giornalista: “Hai presente quando c’era una partita di calcio e facevano l’invasione di campo? Poi hanno smesso di riprendere e non hanno fatto più invasione di campo. Siamo alla fantascienza, siamo oltre”. Così, con questo paragone calcistico, Carlo Conti rispedisce al mittente le accuse di un mancato gradimento del Papa video ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo.

“Cosa vuol dire? Che quando c’è un evento del genere ti vuoi far vedere; ma se smetti di riprendere l’invasione di campo, smetteranno di farlo vedere”.