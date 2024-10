Sanremo: coppia di sessantenni ritrovata dopo una notte passata nei boschi di Bajardo

Sanremo, 11 ott. - (Adnkronos) - Mobilitazione di soccorsi, durante la notte, per trovare due sessantenni, marito e moglie di nazionalità belga, che si erano persi nei boschi di Bajardo. I due, probabilmente in vacanza nell'imperiese, si sono persi nel pomeriggio dopo essere usciti a far...

Sanremo, 11 ott. – (Adnkronos) – Mobilitazione di soccorsi, durante la notte, per trovare due sessantenni, marito e moglie di nazionalità belga, che si erano persi nei boschi di Bajardo. I due, probabilmente in vacanza nell'imperiese, si sono persi nel pomeriggio dopo essere usciti a fare una passeggiata, forse per cercare funghi. Una volta perso l'orientamento sono riusciti a contattare il sindaco di Bajardo, che ha fatto partire la macchina dei soccorsi. Sul posto carabinieri, protezione civile, soccorso alpino e vigili del fuoco con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale). La coppia è stata trovata intorno alle 4 del mattino in buone condizioni di salute.