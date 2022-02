Roma, 1 feb. (askanews) – Gianni Morandi non rinuncia al suo allenamento mattutino e si prepara alla prima serata di Sanremo.

Il cantante è in gara al 72esimo Festival con il brano “Apri Tutte Le Porte” scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T e da buon sportivo continua a tenersi in forma. Lungo il tragitto in tanti lo hanno applaudito e fotografato e Morandi ha incontrato anche Emma Marrone, come lui in gara a Sanremo.