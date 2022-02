Sanremo, Costa: diamo messaggio di speranza a musica e spettacolo

Sanremo, 4 feb. (askanews) – “Ritornare al festival di Sanremo con il pubblico in presenza è un segnale di fiducia e speranza per tutto il Paese e gli italiani; il festival coincide con l’inizio di una nuova fase, i dati ci parlano di un quadro in miglioramento e speriamo si continui così, allora credo che dobbiamo dare un messaggio di speranza e di fiducia al mondo della musica e dello spettacolo che hanno avuto un ruolo straordinario nel momento più difficile per il Paese per le nostre famiglie e hanno pagato forse il prezzo più caro: ora è giusto dargli delle prospettive e delle speranze”.

Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha promosso il talk “La Musica riparte in sicurezza”, con il Ministero della Salute, tra gli appuntamenti previsti a Casa Sanremo, in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Per quanto riguarda il settore delle discoteche, ha aggiunto Costa, “è quello che ha sofferto più di tutti e ora dobbiamo dargli risposte, parliamo di un comparto economico e confidiamo che anche per loro nelle prossime settimane arrivi una risposta positiva e possano tornare ad aprire e a svolgere la loro attività”.