Sanremo: Cuperlo, 'no a Zelensky, non confondiamo tragedia e audience'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Zelensky a Sanremo? No. È una guerra. La gente muore. La Rai vuole dare voce al presidente di un paese invaso che si difende? Mandi in onda un messaggio del presidente dell’Ucraina alle 20.30 di una sera a reti unificate. Ma non confondiamo la tragedia c...