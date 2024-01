Sanremo, dal 5 febbraio al via 'Il Villaggio del Festival'

Sanremo (Im), 29 gen. (askanews) – È iniziato il conto alla rovescia per la 74esima edizione del Festival di Sanremo e da lunedì 5 febbraio prenderà il via anche il ricco programma di eventi collaterali organizzati nell’ambito del Villaggio del Festival allestito all’interno dello splendido Parco di Villa Ormond.

Sei giorni di dibattiti, incontri, interviste e degustazioni enogastronomiche, a cui parteciperanno i cantanti in gara ma anche rappresentanti istituzionali, imprenditori, influencer, studenti, personaggi televisivi e molti altri ospiti.

Questa edizione del Villaggio del Festival, ideato e diretto da Giuseppe Grande, è stato presentata nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo alla presenza del vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, dell’assessore al turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

Giuseppe Grande: “Un’edizione straordinaria e frizzantissima. Tanti ospiti, dai cantanti del festival alle istituzioni, agli studenti e alle scuole. Tantissime attività, con un programma anche serale in diretta, il ControFestival, con alcuni dei protagonisti che prima si saranno esibiti all’Ariston e poi verranno a trovarci, cene di gala, momenti istituzionali, di unione tra la Camera di Commercio della Marche e Riviere di Liguria e tanto tanto altro ancora”.

Tra le novità di quest’anno, anche la collaborazione con il critico musicale Michele Monina, che intervisterà gli artisti in gara e la sera, insieme all’inviato di Striscia la notizia Pinuccio, sarà protagonista del ControFestival, in onda in diretta dal salotto del Villaggio del Festival, ma anche la partnership istituzionale con la Camera di Commercio della Regione Marche.

Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche: “Metteremo in campo tutte quelle bellezze che possiamo portare sul territorio di Sanremo per far sì che il Festival di Sanremo diventi un festival veramente inclusivo di tante realtà. Ecco perché le Marche oggi sono qui presenti”.

Con i padroni di casa della Liguria nasce così una sorta di gemellaggio all’insegna delle eccellenze delle due regioni.

Enrico Lupi. presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria: “È un’occasione per farci conoscere dagli amici dell’altra parte dell’Italia, dell’Adriatico, della Regione Marche, che ha molti similitudini e molti valori comuni e quindi noi siamo molto contenti che si sia scelto il palcoscenico di Sanremo, in occasione del festival, per creare questa sinergia”.