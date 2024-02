Sanremo, Diodato: dopo Dargen ho sentito la necessità di parlare

Sanremo, 10 feb. (askanews) – “Riguardo a Dargen ho sentito la necessità di parlare, ci ho pensato tanto e mi sono detto che avrei avuto molte occasione per parlarne, mi aspettavo più domande nelle interviste sulla situazione e sul silenzio, e quando ho sentito dire quella cosa, ho pensato che fosse una cosa bellissima, e mi sembrava giusto dirgli che sono in tanti a pensarla così. Credo che nessuno di noi è per il non cessate il fuoco, ho sentito una grande umanità in quello che ha detto e ho voluto sottolinearlo, una cosa naturale e normalissima” così Diodato sul suo intervento a sostegno della posizione per il cessate il fuoco a Gaza espressa da Dargen D’Amico sul palco di Sanremo.