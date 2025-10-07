Sanremo e Rai: accordo per il festival fino al 2028

Il Comune di Sanremo e Rai rafforzano la loro storica collaborazione per il Festival della Canzone Italiana, garantendo un futuro ricco di eventi indimenticabili e opportunità culturali.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi del paese, ha ricevuto una notizia importante: il Comune di Sanremo ha ufficialmente approvato una nuova convenzione con la Rai, che si estende fino al 2028. Questo accordo segna la continuazione di una tradizione storica e sottolinea l’importanza della collaborazione fra istituzioni e media.

La delibera è stata adottata dalla Giunta comunale e segue un lungo processo di negoziazione, avviato in seguito a un avviso pubblico per la selezione dell’organizzatore del festival. La Rai, unica partecipante, ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti, portando a un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

I dettagli dell’accordo con Rai

Il Comune ha comunicato che la Rai ha rispettato i criteri fissati nel bando, il quale prevede un corrispettivo economico di 6,5 milioni di euro, oltre a un 1% sui ricavi pubblicitari. Inoltre, è garantita la partecipazione dei due vincitori di Area Sanremo, un’iniziativa che offre una piattaforma ai nuovi talenti musicali. La convenzione prevede anche la messa in onda di eventi come Sanremoinfiore e di altri due spettacoli, uno dei quali si terrà durante l’estate.

Valorizzazione del territorio

Un aspetto fondamentale dell’accordo è la volontà di promuovere e valorizzare il territorio ligure. La cerimonia di consegna della tradizionale targa dedicata al vincitore del festival, che si svolgerà lungo via Matteotti, è solo uno dei modi in cui l’evento intende integrare la sua celebrazione con la comunità locale. La Rai avrà un ruolo cruciale non solo nella realizzazione del festival, ma anche nella promozione della cultura e delle tradizioni locali.

Il futuro del Festival di Sanremo

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, insieme all’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo accordo per il futuro del festival e per il suo impatto sul tessuto sociale ed economico della città. “Dopo mesi di lavoro intenso, siamo felici di aver siglato un’intesa che permette di continuare questa storica tradizione,” hanno dichiarato i due politici.

Monitoraggio e sviluppo continuo

Per garantire un costante miglioramento dell’evento, è prevista l’istituzione di un osservatorio permanente. Questo organismo avrà la funzione di monitorare l’implementazione della convenzione e di promuovere ulteriori sviluppi per il festival negli anni a venire. Una comunicazione continua tra il Comune e la Rai sarà essenziale per mantenere vivo l’interesse e l’innovazione legati alla manifestazione.

Con l’impegno di entrambe le parti, ci sono tutte le premesse affinché la manifestazione continui a celebrare la musica e la cultura italiana, attirando ogni anno migliaia di visitatori e appassionati da tutto il mondo.