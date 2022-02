Sanremo, Elisa torna dopo 21 anni e conquista con O Forse Sei Tu

Roma, 3 feb. (askanews) – Elisa è tornata in gara a Sanremo dopo 21 anni con “O Forse Sei Tu”. Nel 2001 all’Ariston vinse il festival condotto da Raffaella Carrà con “Luce” e il nuovo brano, di cui è uscito il video, oltre ad aver conquistato la vetta della classifica provvisoria, ha incantato il pubblico.

Ovazione per lei sui social tra chi l’ha definita un angelo dalla voce spettacolare a chi ha ricordato che anche quando vinse Sanremo si presentò in bianco, come nella prima serata in cui si è esibita quest’anno; con lo stesso vestito lungo indossato nel video della canzone.