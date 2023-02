Sanremo, Elodie: "Il palco dell'Ariston è sempre una svolta"

Milano, 3 feb. (askanews) – E’ un momento d’oro per Elodie e tutto passa da Sanremo. L’artista sarà sul palco del Teatro Ariston in gara alla 73 edizione del Festival della canzone italiana con brano “Due”. “Sanremo è un palco importantissimo dove ci sono state delle svolte importanti per la mia vita, quindi sono sempre elettrizzata di capire che cosa accadrà dopo e se ogni volta ci sarà una svolta, e quindi sono super curiosa” spiega Elodie ad askanews.

Il suo brano in gara si intitola “Due” e fa parte del nuovo album “Ok. Respira” che esce venerdì 10 febbraio.

“Parla di una storia d’amore finita male e della consapevolezza di chi la canta, di come saranno le cose di come andranno, mi piace sempre raccontare una consapevolezza. Non ho mai avuto paura di mostrare le fragilità, sono la mia forza, sono felice che si vedano perché le due cose non cozzano.

Essere fragili ed essere forti spesso vanno insieme”.