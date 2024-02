Sanremo, Emma: Mi sto divertendo moltissimo, mi sento a mia agio

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Emma è in gara al 74° Festival di Sanremo con Apnea, un brano con ci l'artista si presenta in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico. Un brano che fa ballare e, con ironia e personalità, lascia il pubblico "senza respiro"...

Sanremo, 8 feb. (askanews) – Emma è in gara al 74° Festival di Sanremo con Apnea, un brano con ci l’artista si presenta in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico. Un brano che fa ballare e, con ironia e personalità, lascia il pubblico “senza respiro”. “Una canzone coinvolgente, che mi fa divertire moltissimo” ha detto Emma che dal festival si aspetta che la sua canzone arrivi alla gente.

Durante la serata del Festival dedicata alle cover, venerdì 9 febbraio, Emma omaggerà Tiziano Ferro, grande artista e amico da cui negli anni ha tratto grande ispirazione, con un medley dei suoi più grandi successi, e al suo fianco per l’occasione ci sarà il rapper e cantautore genovese Bresh: pop e urban si intrecceranno per una performance originale e sorprendente.

A dirigere l’orchestra per Emma durante la settimana sanremese è il Maestro Alberto Cipolla.

Apnea, scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone, sarà contenuto in “Souvenir Sanremo Edition 2024” (Capitol/Universal Music), l’unica edizione di Souvenir – in formato CD – con il brano sanremese e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal e già sold out), in uscita venerdì 9 febbraio.

Emma arriva a Sanremo dopo l’uscita di “Souvenir” (uscito ad ottobre 2023 e certificato oro) e l’esperienza di “Souvenir in da club” che, tra novembre e dicembre, l’ha vista protagonista, con più date per città, sui palchi dei club della nostra penisola, per presentare live al suo pubblico in modo intimo e rock and roll i brani del nuovo disco.

In attesa di ritrovarla sul palco del Forum di Milano, l’11 novembre, per la grande festa ad un anno esatto dalla partenza di Souvenir in da club, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani (biglietti disponibili nei circuiti di prevendita abituali).