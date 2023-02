Sanremo: Fagnani, 'stasera porto il tema della scuola nelle aree più fragili del Paese'**

Sanremo, 8 feb. (Adnkronos) - "Io ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata non solo a salire su quel palco, ma anche perché nel...

Sanremo, 8 feb.

(Adnkronos) – "Io ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata non solo a salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l'opportunità di studiare, che mi ha consentito di scegliere un tema che amo: la scuola, per me un tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese".

Lo rivela la coconduttrice della seconda serata del festival Francesca Fagnani, parlando del suo monologo di stasera sul palco dell'Ariston. Il tema sarà riferito, in particolare, "ai ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando".