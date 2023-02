Sanremo, Fedez si esibisce con gli Articolo 31. L'appello dal palco: "Giorgia legalizzala!"

Fedez si è esibito con un medley dei loro maggiori successi sul palco del teatro Ariston. Non è sfuggito un dettaglio.

Tutto è pronto per la seconda esibizione di Fedez.

Dopo essere apparso in collegamento dalla Costa Smeralda lo vedremo sul palco del teatro Ariston con gli Articolo 31: “Io e il mio ometto. Pronto per spaccare l’Ariston”, ha scritto nel post su Instagram dove appare con Leone. Ha poi cantato con il duo alcuni dei loro successi più famosi. Un dettaglio della loro esibizione non è sfuggito alle orecchie più attente.

L’appello dal palco: “Giorgia Legalizzala”

Tra i successi con i quali Fedez e gli Articolo 31 hanno intrattenuto il pubblico ci sono hit indimenticabili quali “Maria”, “Tranqui Fanqui”, “Domani smetto” o ancora “La fidanzata”.

Proprio mentre stavano cantando Maria, nemmeno a dirlo, è stato lanciato un appello forte e chiaro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Giorgia! Legalizzala”.

Chiara Ferragni: “I miei uomini”

Lo scatto con Leone com’era prevedibile, ha destato subito tanta curiosità e non si è fatto attendere nemmeno un commento di mamma Chiara Ferragni che quest’anno abbiamo visto in veste di co-conduttrice per due serate. L’influencer ha commentato sotto al post: “I miei uomini”.