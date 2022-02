Sanremo, Ferilli show: Stasera non faremo un ca…

Sanremo, 5 feb. (askanews) – Ad affiancare Amadeus nell’ultima serata del Festival di Sanremo sarà Sabrina Ferilli. La popolare attrice in conferenza stampa ha fatto i complimenti per lo straordinario risultato ottenuto nella serata delle cover: “Ho applaudito a questo grande successo anche perchè non mi appartiene, sono contenta quando una cosa funziona. Faccio i complimenti a tutti, poi stasera non si farà un caz…”. “Finiremo alle 3 di mattina e faremo anche dei corsi di sopravvivenza” ha concluso Sabrina Ferilli.