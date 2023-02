Sanremo: Gasparri, 'trionfalismo Rai sembra canto del cigno'

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – “Il trionfalismo Rai per Sanremo sembra il canto del cigno. Contenti loro…Subendo la dettatura della politica estera da un guru dello schermo hanno complicato i rapporti tra Italia e Ucraina. Una sortita confusa e impropria, mischiando tragedia e performance varie, è finita in una offensiva collocazione del tema alle due di notte. Sul resto inutile aggiungere altro. Per non fare ulteriore pubblicità a coloro a cui viene regalata una ribalta gestita a proprio piacere".

Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

"Resto poi in attesa di conoscere il compenso di Benigni. Improprio maestro di Costituzione, spero che abbia svolto gratuitamente la sua esibizione al cospetto del Presidente della Repubblica, che ha fatto bene a rendere omaggio alla musica popolare e soprattutto alla Costituzione. Ma che poi la Rai ha ‘utilizzato’ per fare da traino alle performance conclusive di sabato notte”, conclude.