Sanremo, Gassmann: Blanco ha sbagliato, chieda scusa

Sanremo, 8 feb. (askanews) – “Ho visto quello che è successo con Blanco e sicuramente è stata un’azione sbagliata. Conosco bene Riccardo e non è solito fare queste cose. Spero che trovi il modo di chiedere scusa e rimediare. Siamo ragazzi, delle volte facciamo degli errori. Ma sicuramente non è stata una bella cosa”. Così Leo Gassmann ha commentato quanto avvenuto ieri sera sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di Blanco, che ha devastato il palco dopo aver interrotto la sua performance per problemi tecnici.