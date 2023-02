Sanremo, Gassmann: mamma e papà i primi a cui ho telefonato

Sanremo, 8 feb. (askanews) – “E’ stato bellissimo ieri sera, è un onore. Un onore essere nella cinquina. Non me l’aspettavo. Ho seguito il Festival alla fine con gli amici, è stata un’emozione immensa, ma quando dicono la classifica che partono dall’ultima posizione ogni volta è una coltellata. Ho chiamato mamma che stava con papà, li ho salutati e poi i miei amici a Roma. Ho fatto solo due chiamate”. Così Leo Gassmann, artista in gara alla 73sima edizione del Festival di Sanremo, ha commentato la sua performance di ieri sera, che ha chiuso al quinto posto.

“All’inizio ero un po teso, a un certo punto mi sono detto: mi devo divertire, è una figata pazzesca essere qua. Sono salito sul palco e mi sono divertito”, ha aggiunto.

A proposito del duetto (Gassmann sarà sul palco con Edoardo Bennato, ndr) l’artista romano ha aggiunto: “E’ un onore poter salire sul palco con lui”.