Sanremo, Generali partner del festival per il terzo anno

Sanremo, 12 feb. (askanews) – Generali torna a Sanremo per la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Per il terzo anno consecutivo la prima compagnia assicurativa in Italia è infatti partner dell’evento, che viene raccontato da una suggestiva cornice, il “Balconcino Generali” dell’Agenzia di Sanremo, attraverso la voce di Caterina Ferioli, protagonista della nuova serie Tv “Bel Canto”. L’attrice proporrà collegamenti durante il “Prima Festival” e sarà portavoce di una prospettiva privilegiata sul Teatro Ariston attraverso i social per coinvolgere anche le nuove generazioni.

“Oggi – spiega il Responsabile Vendite di Generali Italia Gabriele Tedesco – siamo qua in un luogo iconico per Sanremo e per le Generali, il nostro ‘Balconcino’. E’ un senso di apertura di Generali su Sanremo ma anche su tutto l’Italia perché questo balconcino rappresenta idealmente tutti i balconcini delle nostre agenzie in Italia, dove la nostra presenza è sempre una presenza fisica in luoghi iconici ma soprattutto attraverso le nostre persone e le relazioni sul territorio”.

Generali vanta infatti una rete capillare di agenti e consulenti che abbraccia tutto il territorio nazionale. “Sicuramente – aggiunge Tedesco – è la rete più diffusa in tutti i Comuni d’Italia. Siamo oltre 20 mila sul territorio ma soprattutto siamo una continua fucina, cantera oserei dire, di persone che entrano a far parte di questo mondo e a cui ci rivolgiamo perché abbiamo una particolare attenzione per chi vuole diventare come noi partner di vita”.

Generali sarà anche al FantaSanremo, con la lega #BalconcinoGenerali, per accogliere tutte le persone che sceglieranno di giocare all’iniziativa social più popolare, coinvolgente e divertente. Fino al 15 febbraio, inoltre, sarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo spot Tv dedicato a Generali Partner di Vita, per sottolineare la vicinanza a tutti i suoi clienti.

“Siamo qui – sottolinea la Responsabile Marketing di Generali Italia Arianna Nardi – per investire in tre grandissime direzioni. La prima è che lanciamo da qui il nostro nuovo spot che parte dal nostro essere vicini alle scelte di vita delle persone. La seconda è il ‘Balconcino’, ‘the place to be’: cinque lanci durante queste serate dal ‘Balconcino’ a simboleggiare il nostro stare sul territorio e il nostro essere vicini a tutte le agenzie d’Italia. La terza è stare vicini ai giovani. Caterina Ferioli, che è la nostra talent, da qui ha aperto il ‘Balconcino’ a tutta Italia su Sanremo e rappresenta il nostro modo di essere vicino e in ascolto ai giovani e al loro modo di fruire di questi contenuti”.