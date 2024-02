Sanremo, Generali partner del Festival: puntiamo su giovani e territorio

Sanremo, 9 feb. (askanews) – “Per il secondo anno consecutivo, Generali Italia è partner del Festival di Sanremo, con il quale condividiamo tanti valori: la vicinanza al territorio, e vicinanza alle persone e anche lo sguardo verso il futuro. Sanremo è una fucina e permette a molti giovani di affacciarsi ad una scena grande e importante, e così anche come Generali Italia – ha detto ad askanews Arianna Nardi Responsabile marketing di Generali Italia.

“Per noi è davvero importante esserci ed essere accanto alle persone per i progetti di una vita, ma anche per le passioni di una sera, perché essere partner di vita è anche questo: è essere vicino a iniziative pop e molto importanti come il Festival di Sanremo. Il nostro racconto a Sanremo parte da qui, dal balconcino di Generali Italia sull’Ariston. Quest’anno è un balconcino bellissimo e fiorito ed è quindi da qui che cominciamo a raccontare la nostra storia e i nostri valori e a offrire un punto di vista diverso sul Festival di Sanremo. Il nostro racconto continua anche sui social: saremo su una piattaforma multimediale, creando così una potenza di amplificazione data dai nostri agenti, dai nostri consulenti e dalle nostre agenzie con cui raccontiamo tutti i balconcini d’Italia e tutte le finestre delle nostre agenzie sul territorio che si affacciano sugli scorci più belli del nostro bellissimo Paese. Siamo sul FantaSanremo, la nostra lega #BalconcinoGenerali che ha veramente un sacco di adepti che stanno giocando alla grande. Insomma, da qui siamo vicini alle persone, non solo per i progetti di una vita, ma anche per le passioni di una sera” ha concluso Arianna Nardi parlando dall’ormai celebre Balconcino Generali.