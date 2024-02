Sanremo, Geolier pizzaiolo: Ho già vinto portando qui il napoletano

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Continua a Sanremo la serie di incontri informali degli artisti con stampa e fan. Geolier da buon napoletano ha scelto la pizza. Acclamato dai fan e forte del primo posto in classifica nella seconda serata del Festival ha detto: "Sono contento e sono grato. Ci sono altre...

Sanremo, 8 feb. (askanews) – Continua a Sanremo la serie di incontri informali degli artisti con stampa e fan. Geolier da buon napoletano ha scelto la pizza. Acclamato dai fan e forte del primo posto in classifica nella seconda serata del Festival ha detto: “Sono contento e sono grato. Ci sono altre tre serata. Comunque io la mia vittoria l’ho già ottenuto, ho portato il napoletano al Festival questo era il mio obiettivo, e se andrà a Eurovision sarà ancora meglio”.

A due giorni dal suo debutto sanremese, “I P’ ME, TU P’ TE” (Warner Music Italy) di Geolier scala le classifiche di Spotify, raggiungendo il primo posto nella Top 50 Italia ed entra, unico tra i brani in gara, direttamente nella Top 50 Globale. Il brano ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico, posizionandosi al primo posto anche nella Top 100: Italia (Apple Music) I numeri parlano chiaro anche su Tik Tok, dove il brano si conferma essere il suono sanremese più utilizzato per le creation.