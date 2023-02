Sanremo, gIANMARIA con "Mostro" metto le basi della mia carriera

Milano, 2 feb. (askanews) – Tra gli esordienti a Sanremo c’è gIANMARIA, che arriva all’Ariston dopo la partecipazione a Sanremo Giovani e l’esperienza di X Factor nel 2021, sotto la guida di Emma come giudice con il brano Mostro. “Mostro è un brano che si basa su una domanda: Sono un mostro? Perché nell’ultimo anno ho lasciato cose abbastanza importanti delle mia vita per dedicarmi completamente alla musica, che è bellissimo però ho lasciaro indietro delle cose importanti.

Mi sono sentito un mostro quando non sono tornato a casa dopo tantissimo tempo, non vedevo la mia famiglia, non vedevo le persone importanti della mia vita e mi dedicavo soltanto alla musica, mi è venuta questa preoccupazione mi sono dedicato solo a me stesso e alla musica ma dovevo bilanciare di più le cose” racconta ad askanews.

Vicentino, 20 anni, per gIANMARIA “Sanremo significa avere qualcosa da dire e se hai qualcosa da dire di forte quello è il posto migliore dove esprimersi e nel mio caso è un trampolino di lancio, voglio mettere giù una base importante della mia carriera”.

Cresciuto tra cantautorato e hip hop italiano e internazionale, la sua musica mostra forte l’influenza del punk e pop inglese, della musica urban francese e dell’R&B.