Sanremo, Giannetta: Mi piace cantare ma nella mia cameretta

Sanremo, 4 feb. (askanews) – “Mi sento come una invitata a un matrimonio reale, un ambiente che non mi appartiene. Sono contentissima di essere a stata invitata a nozze.”: così Maria Chiara Giannetta, in vista della quarta serata del Festival di Sanremo, dove sarà sul palco dell’Ariston ad affiancare Amadeus. “Adoro la musica, ho sempre seguito Sanremo, mi piace cantare ma nella mia cameretta” ha aggiunto l’attrice 29 anni, protagonista della fiction di Rai 1 ‘Blanca’.