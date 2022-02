Sanremo, Gianni Morandi in conferenza stampa: “Da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo…”

Nella conferenza stampa post Sanremo per Gianni Morandi, fresco del podio, c'è stato tempo di scherzare.

Reduce da un incredibile terzo posto al Festival di Sanremo, Gianni Morandi dall’alto dei suoi 77 anni (portati benissimo), nel corso della conferenza stampa si è lasciato andare a battute di spirito, con un risvolto davvero inaspettato e divertente.

Gianni Morandi conferenza stampa, “Le celebrazioni ti fanno pensare a quando arriva quel momento là”

Il cantante nel corso del colloquio con i giornalisti ha confessato che questo tipo di celebrazione lo ha portato a pensare a quel “fatidico momento” nel quale non ci sarà più: “Le celebrazioni ti fanno un po’ pensare a quando arriva quel momento là: come dice Fiorello, da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo. Oggi sono ancora qui e me la godo tanto, essere vicino a questi due straordinari artisti è un onore, non me lo sarei mai immaginato”.

Sulla moglie Anna, inossidabile compagna di vita e sui social ha affermato: “Mia moglie piangeva, mi diceva ‘non ci credo, fammi svegliare, non è possibile”.



La gioia incontenibile di Jovanotti

Nel frattempo Jovanotti, in un post su Facebook non è riuscito a trattenersi mostrando tutta la sua felicità per il risultato ottenuto: “È il più bel podio di sempre al festival di Sanremo! Vera gioia (con qualche parolaccia per la felicità) […] un terzo posto entusiasmante per Gianni nazionale.

Qui al telefono ripreso dalla mia Fra non sapevamo ancora il vincitore, avevano annunciato i tre nomi del podio. Grazie a tutti!!! grazie per i volti e ora…APRI TUTTE LE PORTE…FAI ENTRARE IL SOOOOOLEEE!!!!”