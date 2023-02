Sanremo: Giorgia, 'il mio pezzo non è dedicato ad Alex Baroni'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - A Sanremo porta un pezzo, 'Parole dette male', sulla perdita, sul lasciare andare il passato e sulla mancanza. La domanda dunque 'sorge spontanea': è forse un pezzo dedicato ad Alex Baroni? "Sinceramente no, non è nata così, se...

(Adnkronos) – A Sanremo porta un pezzo, 'Parole dette male', sulla perdita, sul lasciare andare il passato e sulla mancanza. La domanda dunque 'sorge spontanea': è forse un pezzo dedicato ad Alex Baroni? "Sinceramente no, non è nata così, se lo dicessi mentirei". Lo rivela Giorgia durante l'incontro con i giornalisti al festival di Sanremo, prima del debutto di domani sera sul palco dell'Ariston. "Non l'ho scritta", sottolinea Giorgia, "quando la canzone mi è arrivata ho pensato che fosse bella da cantare -dice la cantante romana- poi sono entrata nelle parole e l'argomento della perdita e della mancanza e come tutti, al di là di Alex, purtroppo in questi ultimi anni l'ho sperimentato più volte".