Il cerchio si stringe a Sanremo Giovani. A fronte di 564 richieste, sono stati infine 49 gli artisti ammessi alle audizioni. Otto di loro andranno in finale.

Proseguono i lavori in vista della prossima finale di Sanremo giovani 2023. La commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus ha selezionato 49 artisti che verranno ascoltati durante le audizioni dal vivo che si svolgeranno presso la Sala A di Via Asiago. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Rai attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali. Sono diversi i nomi conosciuti che compaiono sulla lista: tra loro molti ex partecipanti a talent quali Amici o ancora X Factor.

Sanremo giovani, 49 artisti sono stati ammessi alle audizioni: molti i nomi conosciuti provenienti da Amici e X Factor

Tra i cantanti già noti al grande pubblico ci sono Alex Wyse, artista classe 2000 ed ex allievo di Amici che presenterà il brano “La mia canzone per te” (casa discografica A1 Entertainment Spa). Non meno conosciuta la palermitana Beatrice Quinta che alle audizioni di Sanremo si presenterà con “Alleluja” (Sony Music Entertainment Italy Spa) e sempre dalla scorsa edizione di X-Factor ci saranno i vincitori “Santi Francesi” che hanno presentato il brano “Occhi tristi” (Sony Music Entertainment Italy Spa). Anche Tancredi che era stato un allievo di Amici nel 2021, presenterà un suo brano, dal titolo “Perle” (Warner Music Italia).

Quando andrà in onda la finale di Sanremo Giovani

La prossima finale di Sanremo Giovani andrà in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2 il prossimo 13 dicembre. Luogo sul quale prenderà vita la kermesse sarà il Teatro del Casinò di Sanremo. Alla fine del mese di novembre degli iniziali 49 ne verranno selezionati soltanto otto. A questi andranno poi aggiunti i quattro artisti di Area Sanremo: saranno alla fine soltanto tre a partecipare in qualità di big al prossimo Festival di Sanremo.