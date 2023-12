Sanremo Giovani, chi sono gli artisti in gara. C'è attesa per l'annuncio delle canzoni

Sanremo Giovani, chi sono gli artisti in gara. C'è attesa per l'annuncio del...

Con l’arrivo della fine dell’anno ci si avvicina a quello che sarà la kermesse musicale più importante in Italia: il festival di Sanremo del 2024. Nella serata di martedì 19 dicembre è andata in onda la finale di Sanremo Giovani. Al termine della gara verranno scelti i tre finalisti che entreranno a far parte dei big. Nel corso della serata verranno inoltre annunciati i brani che gli artisti “senior” porteranno sull’Ariston.

Sanremo Giovani, l’elenco delle canzoni in gara

Di seguito l’elenco delle canzoni che i big porteranno in gara e in corso d’aggiornamento:

Ghali: “Casa mia” Alessandra Amoroso: “Fino a qui” Gazzelle: “Tutto qui” Ricchi e Poveri: “Ma ma non tutta la vita” Dargen D’Amico: “Onda alta” Angelina Mango: “La noia” Fred De Palma: “Il cielo non ci vuole” Fiorella Mannoia: “Mariposa” Loredana Bertè: “Pazza” Mr. Rain: “Due altalene” Geolier: I p’ me, tu p’ te Negramaro: “Ricominciamo” Rose Villain: “Click boom” Mahmood: “Tuta Gold” Diodato: “Ti muovi” Annalisa: “Sinceramente” Il Volo: “Capolavoro” Emma: “Apnea”

Gli artisti in gara

Tra gli artisti che si giocheranno un posto tra i big ci sono tante piacevoli sorprese. Dai vincitori di X Factor 2022, I Santi Francesi, passando per Clara a Tancredi, ex allievo di Amici, passando per Grenbaud, Dipinto o ancora Jacopo Sol, Bnkr44, Omini, Vale Top Amici e Nausica, la gara a questo punto si farà più accesa che mai. Durante la conferenza stampa che si è tenuta al teatro del Casinò di Sanremo, il conduttore Amadeus ha espresso soddisfazione per i 12 giovani in gara, osservando: “Il livello di quest’anno è eccelso: tutti e 12 hanno gradissimo talento e tutte le loro canzoni sono belle se puntassi su tre qualsiasi di loro sarei tranquillo. Purtroppo questa sera si dovrà fare una scelta”.