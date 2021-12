Sanremo, i Jalisse sono stati scartati per la 25esima volta: “La famosa ripartenza non è per tutti”

Per i Jalisse è arrivata ancora una volta una batosta. Il gruppo è stato scartato dal Festival per la 25esima volta consecutiva.

Ancora un altro brano scartato, ancora una volta fuori dal Festival. Per i Jalisse, il duo che trionfò a Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole” è arrivato un rifiuto, il 25esimo per l’esattezza. Proprio a seguito di questa nuova esclusione, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha affidato ai social un lungo post di sfogo.

“La famosa ripartenza non è per tutti”, scrive il duo sui social.

Sanremo Jalisse scartati, “Questa volta lascio parlare le persone”

“Questa volta lascio parlare le persone”, una frase quanto mai forte arrivata dopo l’ennesima delusione.

Eppure già in occasione dell’esclusione da Sanremo 2021, la loro mancata partecipazione ebbe una grande eco, come ricorda il duo. “Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. @rollingstonesitalia molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad @rtl1025news pochi giorni fa…”, si legge dal post.

Sanremo Jalisse scartati, il brano presentato al festival

Il duo ha poi presentato il titolo del brano che era stato posto all’attenzione dei selezionatori.

Si tratta di un titolo per certi versi quanto mai significativo che parla della ricerca di sè e di ciò che si ha bisogno per tornare ad essere chi si era. Il duo ha poi condiviso per intero il testo insieme alla copertina del libro Vox Populi e alle prime parole della prefazione scritta da Antonio Ricci.

Sanremo Jalisse scartati, la storica vittoria del 1997

I Jalisse in quel 1997 furono una vera sorpresa tanto che la loro vittoria al Festival divenne una delle più rappresentative di fine anni ’90.

Sebbene in termini di vendite “Fiumi di parole” non riuscì ad imporsi, il motivo del brano è diventato famosissimo e tutti (o quasi), lo riconoscono, e perché no magari canticchiandolo spontaneamente. Ad ogni modo, anche la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest fu segnata da una piccola soddisfazione. Il duo infatti sfiorò il podio classificandosi quarto.