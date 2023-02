Sanremo, il bacio con Rosa Chemical era preparato? Cosa ha detto Fedez

In una diretta di Muschio Selvaggio andata in onda prima della finale emergono dei dettagli sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è entrato di diritto tra i momenti più icoinici della finale di Sanremo andata in onda su Rai 1 sabato 11 febbraio.

A poche ore dalla conclusione della kermesse della canzone italiana emergono dei dettagli sul bacio tra i due artisti. Ciò che viene evidenziato è che, nonostante il momento fosse del tutto improvvisato, Fedez si sarebbe aspettato che qualcosa di simile sarebbe in qualche modo accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana (@trashtvstellare)

Sanremo, cosa c’era dietro al bacio tra Fedez e Rosa Chemical

I dettagli di ciò che sarebbe potuto accadere erano stati svelati nel corso di una diretta di Muschio Selvaggio che è andata in onda su Rai 2 durante il periodo del festival. Fedez, nel rivolgersi a Rosa Chemical, ha in particolar modo dichiarato: “Sarò in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino. Con la lingua”.

La replica di Rosa Chemical è stata immediata

La replica di Rosa Chemical è stata immediata. Quest’ultimo non si è di molto sbilanciato e, almeno dalle parole, pare che non volesse svelare troppo: “Se dici tutto qua…”, sono state le sue parole di risposta. Questo piccolo stralcio di conversazione ci dice di come, quanto meno in parte ci sarebbe stata della preparazione.

Va detto, però che dalle immagini trasmesse in televisione, l’elemento improvvisazione parrebbe essere stato comunque molto forte.