Sanremo, Il Tre: Fragili nasce da un periodo scuro della mia vita

Milano, 24 gen. (askanews) – Il Tre, è il nome d’arte di Guido Senia, classe 1997, si presenta al Festival di Sanremo con il brano Fragili. Partito dal niente, è uno dei rapper più amati dai giovani e in pochi anni e con solo due dischi ha conquistato le classifiche italiane posizionando entrambi i suoi lavori (ALI e Invisibili) al n.1 classifica ufficiale Fimi/Gfk, conquistando TikTok con circa 100.000 video creati dalla community con le sue canzoni, la Viral di Spotify e ottenendo 4 Dischi di Platino e 2 Oro.

Lontano dall’immaginario dell’urban metropolitano, Il Tre racconta nei suoi pezzi il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui.

Il nome d’arte scelto, oltre alla data di nascita (3 settembre), richiama anche il suo nucleo familiare composta da lui, madre e padre.

Tutti questi elementi sono presenti nel brano che Il Tre presenta al Festival di Sanremo dove si presenta per la prima volta. “Non ho aspettative, non faccio progetti, ma voglio godermi l’esperienza a pieno. Ho sempre sperato di essere su quel palco

Fragili, questo è il titolo del brano in gara, scritto da lui stesso, è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi”. Un brano che spazia tra il pop e rap e che mostra, non solo la sua capacità di scrittura con anche una breve citazione a Battisti con “Mare Nero”, ma anche quella di rappare, utilizzando per la prima volta sul palco dell’Ariston l’extrabeat, una tecnica del rap che permette di andare al doppio della velocità rispetto alla base, una cifra stilistica di cui il Tre è uno dei maggiori esponenti in Italia.

“Nasce da un periodo scuro della mia vita e invita le persone a conviviere con i propri mostri. Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone.

Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”.

Il TRE si esibirà live per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma sabato 9 novembre 2024. La data è organizzata e prodotta da Vivo Concerti e sarà una grande festa con cui l’artista ringrazierà il suo pubblico consolidando quel rapporto che lo sostiene da sempre.