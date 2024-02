Sanremo, Il Volo: Festeggiamo i 15 anni con un messaggio di coesione

Milano, 5 feb. (askanews) – Il Volo è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Capolavoro (Epic Records/Sony Music Italy). “E’ una canzone che parla di un sentimento che tutti noi abbiamo provato nella vita e di chi ha la fortuna di provarlo anche tutti i giorni della vita. L’amore è questo sentimento primordiale che fa parte di tutti noi, può essere dedicato a una persona che non c’è più, può essere la presenza di qualcuno come un partner, come un familiare, è come se cadesse dal cielo come un capolavoro e improvvisamente ti rendi conto di stare amando e il brano parla anche un po’ della nostra vita. Crediamo che la forza di questo brano sia che abbiamo già deciso a chi dedicarla, spero che questo accada anche chi lo ascolterà per la prima volta”.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggeranno 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme sul palco dell’Ariston, dove tornano per la terza volta in gara dopo aver trionfato al primo posto del Festival nel 2015 con Grande Amore – brano che è valso al trio un prestigiosissimo podio all’Eurovision Song Contest – e dopo aver conquistato nel 2019 il terzo posto con Musica che resta. “Siamo felicissimi di tornare al festival nel 2024, ormai ci siamo, manca poco, al nostro terzo festival. Il primo, con “Grande amore” nel 2015, è stato per farci conoscere dal grande pubblico, il secondo per consolidarlo e il terzo speriamo per ampliarlo, per arrivare a un pubblico più grande. Gli obiettivi di questo Sanremo sono diversi. Innanzitutto per festeggiare appunto questi 15 anni non sotto l’aspetto professionale, ma soprattutto personale. Ci teniamo a mandare questo messaggio di amicizia perché non è scontato convivere 15 anni insieme a due persone che all’inizio non si conoscevano. Però appunto questo messaggio di unione, coesione, ma soprattutto di rispetto, quindi siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di questo traguardo”. Il 2024 sarà un anno di importanti traguardi e novità per il trio italiano più famoso nel mondo che pubblicherà il suo nuovo album e sarà protagonista di un incredibile World Tour.

Il Volo ha recentemente annunciato il suo ritorno live anche in Italia con Tutti per uno (un progetto di Michele Torpedine) il 9, 11 e 12 maggio all’Arena di Verona. Tre nuovi imperdibili show, organizzati e prodotti da Friends & Partners, impreziositi come da tradizione dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti, che arrivano dopo il successo delle due serate evento su Canale 5 dello scorso maggio.