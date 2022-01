Sanremo, in bocca al lupo di Zlatan Ibrahimovic per Amadeus

Roma, 31 gen. (askanews) – “Ciao Ama, ti mando un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi dispiace che non posso esserci, comunque hai capito dall’anno scorso quando ho messo qualche regola… basta serguirla e tutto andrà bene. Amico ti voglio bene, fai come sempre la tua magia”: così in un videomessaggio a Che Tempo che fa (CTCF) l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha salutato Amadeus, alla vigilia del Festival di Sanremo, dopo essere stato ospite alle 5 serate della precedente edizione.

“Grande Zlatan, gli voglio molto bene, oltre a essere un grande campione veramente, è un grande uomo, una grande persona, felicissimo di averlo avuto l’anno scorso e felicissimo di essere suo amico”, gli ha risposto Amadeus in collegamento con la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3.