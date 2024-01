Sanremo, La Sad: La vetrina più grande per portare il nostro messaggio

Milano, 23 gen. (askanews) – La Sad – il trio formato da Theo, Plant e Fiks – è tra gli artisti in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano Autodistruttivo (La Sad Ent./in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe). Al Festival andiamo per farci sentire da chi non ci conosce, da chi non viene ai nostri concerti. E’ la vetrina più grande per portare il nostro messaggio, vogliamo cambiare l’Italia, parliamo di uguaglianza tra le persone, di rispetto, ci chiamiamo La Sad perchè pensiamo dalla depressione si può uscire e si può crescere”.

Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione. Sull’onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato sui palchi di tutta Italia, La Sad farà il suo esordio al Festival di Sanremo con Autodistruttivo: “Siamo pronti a portare la nostra voce a Sanremo, il posto giusto per rappresentare chi si è sentito sempre fuori posto, è l’inno di tutte le persone che rappresentiamo. È una storia triste ma con un bello spiraglio di luce”.