Sanremo, la serata dei duetti: apre Sangiovanni chiudono Renga Nek

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Amadeus ha letto in conferenza stampa l'ordine di uscita e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo. 1 - Sangiovanni - "Farfalle" - "Mariposas" con Aitana 2 - Annalisa - "Sweet Dreams (Are made of this)" con La Rappresentante di lista e il coro Artemia 3 -...