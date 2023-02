Sanremo, Lazza: Il festival mi porta un nuovo pubblico

Milano, 6 feb. (askanews) – Lazza è in gara al 73esimo Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano CENERE (Island Records). “Cenere è un brano composto a sei mani con Dardust e Davide Petrella, non era detto che fosse quello il pezzo ma poi è piaciuto tanto. È un pezzo che parla di un disamore, di un amore complicato con una speranza nel finale di miglioramento” racconta Lazza ad askanews.

Il cantante e pianista multiplatino – artista del roster Me Next con all’attivo 33 Dischi di Platino e 36 Dischi d’Oro – ha appena pubblicato per Island Records SIRIO (Concertos), la nuova edizione dell’album dei record e si prepara al palco più difficile.

“Sanremo è un palco importantissimo perché mi affaccia a un pubblico che non ho. Guardando le recensioni mi sono reso conto che dicevano: Lazza ma chi è? Ma io vengo da 18 settimane primo in classifica, non va bene che chiedano chi sono, devono saperlo per forza. Il mio punto di forza sul palco sarà la gestione del palco, è una delle cose che penso di saper fare meglio è uno dei lati del mio lavoro su cui io punto tanto, faccio un sacco di prove per risultare impeccabile.

Spero di portare questa forza anche a chi non è lì e segue dalla televisione”.