Sanremo, LDA: "Il festival è un culto, un trampolino di lancio"

Milano, 1 Feb. (askanews) – LDA è in gara tra i BIG della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista, “‘Se poi domani’ – racconta LDA ad askanews – è una canzone d’amore autobiografica, è una di quelle canzoni che scrivi la mattina dopo un po’ appannato distrutto dai pensieri, ti ritrovi in studio ti sfoghi e ti senti 20 kg in meno e quello che vorrei trasmettere è quello che ho provato io durante la scrittura del pezzo.

Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”.

Il giovane cantautore napoletano, figlio d’arte – il padre è Gigi d’Alesso – ha uno stretto legame con Sanremo e alte aspettative. “Sanremo è da sempre culto a casa mia, l’abbiamo sempre visto tutti, io sono super fan, penso che per me sia un vero inizio, un trampolino di lancio enorme e spero che sia un’esperienza gigante”.