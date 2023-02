Sanremo, le pagelle dei look della finale: da Madame a Ferragni

Il Festival di Sanremo 2023 ha chiuso i battenti, collezionando successi inaspettati in fatto di ascolti.

Moltissimi brani che abbiamo ascoltato promettono già di essere delle hit, ma che dire dei look? Abbiamo fatto una selezione di quelli che abbiamo promosso e quelli che non hanno passato la sufficienza o sono stati inferiori alle aspettative. Procediamo senza indugio e scopriamoli insieme.

Sanremo, le pagelle dei look della serata

Elodie – raffinata e provocante – 9

Buongiorno elodie la donna che tu sei pic.twitter.com/1xQOI6HLFA — nika cannaveau🍒 (@nikatossica) February 12, 2023



Iniziamo con Elodie che serata dopo serata, non ha sbagliato un colpo in fatto di stile. L’abito attillato e i dettagli in pizzo hanno impreziosito un look già perfetto. Non c’è altro da dire. Per noi la prova è stata ampiamente superata.

Mara Sattei – elegante e decisa – 6.5

ho una confessione da farvi e non mi interessa se non siete d’accordo ma lei tra le donne era la mia preferita e quella che meritava la top5,forse più di madame pic.twitter.com/b3HQagIuKi — Fla💐 (@meredithgrigia) February 12, 2023



Ha superato la sufficienza anche Mara Sattei quest’anno in gara con “Duemilaminuti”. Gli intrecci che sono messi in risalto nell’abito sono assolutamente azzeccati e del resto con Armani non poteva che essere così, ma forse per la sera della finale ci saremmo aspettati qualcosa di più. In ogni caso va bene così.

Ariete – stile senza limiti – 7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ARIETE (@iosonoariete)



In questa classifica non poteva non esserci Ariete. L’artista ha indossato un completo con giacca e cravatta brillante che ci dimostra una volta di più che lo stile non conosce genere. Un plauso soprattutto al messaggio mandato al pubblico: “Tutti possono indossare quello che vogliono”. Bene così.

Levante – eleganza senza fronzoli – 6.5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)



In questa classifica per noi ci sta anche Levante. L’artista osato con un mini completo che le dà slancio, pur essendo molto semplice e privo di fronzoli. A Levante sta bene qualsiasi cosa e anche in questo caso per noi è promossa.

Chiara Ferragni – quando la moda riesce a trasmettere messaggi – 7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SENSTYLABLE (@senstylable)



Qui va fatta una precisazione. Sugli outfit c’è poco da dire: le sta bene e il taglio di capelli corto e liscio promette di diventare il taglio dell’estate. Riteniamo però che per la finale di Sanremo avrebbe potuto osare qualcosa di più. Quale abito ci è piaciuto di più? Probabilmente il secondo con il corpo dipinto con uno stile “tribale” : il colore del tessuto era assolutamente incantevole.

Tananai – solo voce – 9

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)



Potevamo non parlare di Tananai? Certo che no: per la finale ha scelto un outfit semplice e discreto, lontano delle spettacolarizzazioni a cui siamo stati abituati in questa edizione. Il suo completo nero con il papillon ci dimostra che quello che conta è soprattutto far parlare la voce. Anche qui una menzione speciale: il grande fiore bianco gli ha dato una luce particolare, insomma è la dimostrazione che dal fondo della classifica si fa presto a ripartire e chissà che prima o poi non vinca.

Rosa Chemical – punti al Fantasanremo a colpo sicuro – 6+

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA ♡ CHEMICAL (@gipsyboirosa)



Cosa abbiamo imparato in questa edizione di Sanremo? Aldilà del terremoto che ha generato nelle scorse con il bacio dato a Fedez, Rosa Chemical è riuscito attorno ad una camicia “scapezzolata” a creare un intero spettacolo e a beneficiarne saranno coloro che lo hanno scelto al Fantasanremo. Sufficiente così.

Madame – teatrale – 8+

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MADAME (@sonolamadame)



Chude questa lista Madame che, come è successo nella serata delle cover, ci ha regalato un look che ci vuole raccontare una storia a dimostrazione del fatto che la musica non conosce confini. La sua canzone siamo certi sarà già un successo.

Le bocciature e le menzioni d’onore

Anna Oxa: ma perché????? – 1



Il discorso vale a quello fatto per la serata delle cover. Non capiamo dove Anna Oxa voglia andare a parare con un taglio di capelli spettinato e un abito che sembra più che altro un lenzuolo. Vai tu a capire. Non mettiamo 0 solo perché la sua voce resta inarrivabile.

Shari: dark, ma senza mordente – 6-

🎙 @shari_noioso canta “Egoista” sul palco del Festival di @SanremoRai

Vincerà il Festival #Sanremo2023? Tra poco nel backstage di #RaiRadio2 📻 https://t.co/4PjTxkeUgo

E in TV sul canale 202 del DTT 🖥 pic.twitter.com/gGkxb1hX8H — Rai Radio2 (@RaiRadio2) February 12, 2023



La mettiamo in questa classifica perché non ha raggiunto la sufficienza per un pelo. I capelli e il trucco sono stati completamente azzeccati, ma non ci ha convinto fino in fondo. In ogni caso per lei la carriera è ora in salita.

Paola e Chiara – ed è subito anni 2000: voto 8-

E con i lustrini avanzati hanno fatto gli abiti di Paola e Chiara pic.twitter.com/sbFviXz55H — lasilva (@ghiaccia) February 12, 2023



Paola e Chiara sono la nostra menzione d’onore. Il brano Furore funzionerà sicuramente in radio e promette di fare ballare a lungo. Gli abiti luccicanti con tanto di ballerini hanno fatto il resto. Che dire! Mai titolo è stato più azzeccato.