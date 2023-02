Sanremo, le ultime sul podio secondo Sisal: in testa c'è Mengoni

La prima serata del festival di Sanremo è andata in scena ieri, martedì 7 febbraio, con Marco Mengoni che è stato il più apprezzato dalla stampa, piazzandosi al primo posto della classifica provvisoria.

Per Sisal una sua affermazione tra i migliori 3 del festival paga 1.80 volte la posta.

Sanremo 2023, Marco Mengoni favorito per il podio: le quote Sisal

Marco Mengoni era già il primo favorito per questa edizione del festival della musica italiana alla vigilia di Sanremo, e dopo la sua emozionante performance di ieri sera riconferma la sua forte candidatura per avere almeno un posto sul podio. Una sua affermazione tra i primi tre cantanti in gara, infatti, era data a 3 volte la posta da Sisal, una quota che è già scesa ad 1.80.

Chi dietro Marco Mengoni? Giorgia, Elodie e gli altri

Secondo i bookmakers, insieme a Marco Mengoni avranno posto sul podio anche Giorgia e uno tra Elodie e Ultimo. Per Sisal sfioreranno solo l’impresa Lazza, Madame e Mr.Rain, più indietro tutti gli altri. Oltre ai citati, l’agenzia di scommesse consiglia di puntare in ordine su Colapesce & Dimartino, Tananai, Coma Cose, Mara Sattei, Gianluca Grignani, Leo Gassmann, Levante, Articolo 31, Modà, Paola & Chiara, Colla Zio, Lda, Gianmaria, Ariete, Shari, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Will, Sethu, Olly e per ultima Anna Oxa.