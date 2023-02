Home > Askanews > Sanremo, Levante racconta in "Vivo" le difficoltà del post parto Sanremo, Levante racconta in "Vivo" le difficoltà del post parto

Milano, 4 feb. (askanews) – Levante torna al Festival di Sanremo dopo la hit Tikibombom del 2020 con “Vivo”. “E’ il racconto di un momento buoi per me e forse per milioni di donne, il post parto, una sorta di descrizione di luci ed ombre, di grandi gioie e profonde tristezze e nonostante questa descrizione c’è anche una sorta di preghiera, di riprendersi la vita nella sua totalità, di riprendersi il corpo e la mente. Il tema non è immediato e ha necessità di qualche ascolto, ma la produzione e l’arrangiamento sono sono così potenti e travolgenti che non si può rimanere indifferenti a questo brano” raccoonta la cantautrice ad askanews.

