Sanremo, 4 feb. (askanews) – Lorenzo Jovanotti a sorpresa è arrivato a Sanremo per sostenere l’amico Gianni Morandi per cui ha scritti la canzone “Apri tutte le porte”. E’ stato accolto dai fan in delirio che gli hanno chiesto autografi e selfie. Jovanotti indossava una maglietta con il volto di Morandi.