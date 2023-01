Sanremo: Lucarelli, 'da Madame supercazzola su vaccini, dica se ha green pass falso'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram. Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo &e...

(Adnkronos) – "Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram. Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata". Così Selvaggia Lucarelli in un post su Instagram, nel quale la giornalista ribatte al lungo messaggio dove Madame dava la sua versione sulle accuse relative al vaccino Covid e al green pass falso.

"Tra l’altro -affonda la Lucarelli- confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava? Completamente scoperta? Ok) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica).

Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso", conclude la giornalista.