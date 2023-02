Sanremo, Madame fa chiarezza sulla presunta lite con Anna Oxa: "Non è successo niente"

Sanremo, Madame fa chiarezza sulla presunta lite con Anna Oxa: "Non è succes...

Sanremo, Madame fa chiarezza sulla presunta lite con Anna Oxa: "Non è succes...

Sanremo, Madame fa chiarezza sulla presunta lite con Anna Oxa: "Non è succes...

Tra Madame e Anna Oxa non è successo niente. Lo ha confermato la stessa Madame su Twitter.

La presunta lite tra Anna Oxa e Madame è stato uno dei casi che più ha tenuto banco in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Ora a rompere il silenzio e a mettere fine a questo caso è stata la stessa Madame attraverso un tweet. La cantante di “Il bene nel male”, ha smentito che tra lei e la Oxa possa essere successo effettivamente qualcosa.

Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica — madame (@sonolamadame1) February 12, 2023

Sanremo, Madame smentisce la lite con Anna Oxa

Così Madame ha commentato le voci su una lite tra lei e Anna Oxa: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.

gIANMARIA ha a sua volta twittato: “Di Anna Oxa e Madame sapevo non fosse vero.

Ma non escono mai le cose che succedono realmente nel backstage. Giovedì sera Manuel Agnelli ha sposato me e Francesca e se non ci credete ecco una foto. ciao”.

Coletta: “Le due artiste non hanno mai litigato”

Nel frattempo anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha tenuto a smentire la vicenda, nel corso della conferenza stampa precedente alla finale: “Mi sono alzato dalla mia poltrona all’Ariston e sono stato dietro un’ora a controllare dove fosse Madame e dove Anna Oxa.

Poi sono stato personalmente mezz’ora a parlare con la Oxa”. Infine ha aggiunto: “Si tratta di una boutade che non ha fondamenta nella realtà, le due artiste non hanno mai litigato”.