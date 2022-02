Sanremo: Mahmood in reggicalze (9),Noemi diva (7), i voti al look della quarta serata**

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – Finalmente colore! Dopo il trionfo di bianco e nero e lustrini visti all’Ariston nei giorni scorsi, la quarta serata di Sanremo 72, dedicata alle cover, si accende con le tinte travolgenti scelte dai cantanti in gara.

A partire da Noemi, che siede al pianoforte fasciata in un abito lungo in jersey drappeggiato color magenta con scollo all’americana e schiena nuda di Alberta Ferretti. “You make me feel like a natural woman” canta lei, “Sei pazzesca, non sbagli un look” plaude unanime Twitter. In una parola perfetta. Voto 7. Al suo fianco brilla Amadeus, in giacca di lurex dorato e revers neri di raso. Voto 6.

Canottiera, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Giovanni Truppi non si separa dalla sua, e per il duetto con Vinicio Capossela torna a sfoggiarla in versione rossa.

“Confermato il 3X2 da Zara: due canotte nere e la terza è in omaggio” cinguetta qualcuno. “Non è la canottiera in sé, è Truppi che non ha il fisico” scrive un altro. Che dire? Cambiando l’ordine degli addendi (o dei colori) il risultato non cambia. Voto: 4.

Si può fare di più anche per Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della serata, che scende le scale dell’Ariston in un mini dress a palloncino nero con strass di Armani Privé.

Se non basta però a convincere i più, Giannetta merita un 8 e mezzo per il frac nero, realizzato sempre da Re Giorgio e per l’abito acquarello con cristalli colorati. Chapeau. Dice addio al rosa Sangiovanni, che cala l’asso del total white dai volumi baggy firmato Diesel. E stavolta fa centro: voto 8. Le superstar della serata? Emma e Francesca Michielin. Sul palco, per la cover di ‘Baby one more time’ di Britney Spears’, il duo ruggisce.

La prima in tuxedo di velluto verde petrolio con ricami in cristalli, camicia bianca, bustier in duchesse nera firmati Gucci. La seconda in un due pezzi top e gonna in satin color champagne con rombi Svarowski incrostati. Il voto? Neanche a dirlo. Entrambe promosse a pieni voti.

Usano il jolly Jovanotti-Morandi, entrambi in smoking bianco 'gemello', rispettivamente di Brioni e Giorgio Armani. Per la strana coppia il duetto è memorabile. Così come il look. Meritatissimo 10. Elisa "è come il Bayern in Bundesliga". Per la sua cover di ‘What a Feeling’ l’artista porta sul palco la ballerina Elena D’Amario e si aggiudica il podio. Peccato però per la monocromia della giacca maschile e gonna svasata avorio con camicia di georgette en pendant Valentino. Impeccabile, certo, non fosse quel bianco che per la quarta serata di fila, ammettiamolo, stanca. Voto 6. Strappano consensi Loredana Bertè e Achille Lauro. Lui in un completo bianco e camicia in tulle bianco Gucci, lei in minidress nero di Gianluca Saitto, tronchetti bianchi ai piedi e capelli blu. “Purtroppo anche oggi non sono nata Loredana Bertè” puntualizza una fan su Twitter. Come darle torto. Voto 8 e mezzo.

Basta poco per essere eleganti, come Malika Ayane e Matteo Romani, vestiti entrambi Armani. Lei in long dress di velluto, lui in camicia con colletto alla coreana grigia e boots neri. Voto 9. C’è canottiera e canottiera. Lo sa bene Irama, che per il duetto con Gianluca Grignani sale sul palco in bomber e pantaloni graffiti Givenchy con canotta nera en pendant. Voto 7+. Dieci, dieci e ancora dieci per Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Giacca nera pvc per la prima, pantaloni rossi di pelle e giacca spencer nera di Philosophy by Lorenzo Serafini per la seconda.

Spaziali, letteralmente, La rappresentante di lista, in Moschino by Jeremy Scott per il duetto con Cosmo e Marghe Vicario. Perfecto e cuissardes silver per lei, chiodo e ciclisti di pelle nera per lui. “Che potenza” scrive qualcuno su Twitter, “Veronica sembra l’uomo di latta del mago di Oz” replica un altro. Voto 9. E' "una bella ragazza che va alla comunione della cugina con un bel vestito” Ana Mena secondo la voce dei social che non perdona alla cantante il mini abito bianco di Emporio Armani. Voto 6-.

Michele Bravi, che look! Il cantante non sbaglia un colpo e dopo aver stupito in rosso, sfodera un completo verde smeraldo con maglia gilet ricamata di cristalli di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Voto 8. Sbaraglia la concorrenza la coppia Mahmood-Blanco: reggicalze firmate Fendi e abito con bermuda in pelle per il primo, completo pastello cut out per il secondo, che fa vedere ‘Il cielo in una stanza’. Voto 9.

Rkomi invece entra in scena con il copripantaloni di pelle borchiata -che fa tanto s/m- e giacca di renna con le frange che dura il tempo di un la. Perfetto sì, ma per un rodeo. Non classificato. Look regina delle nevi per Arisa, che per il duetto con Aka7even opta per un abito bianco con strascico e piume. Il colpo di stile? Le parole di 'Cambiare' di Alex Baroni, sulla quale duettano i due, ricamate sulla giacca di lui realizzata da Stella McCartney. 7 per entrambi. Highsnob e Hu migliorano di serata in serata. Lui 'classico' in smoking e guanti di pelle, lei elegantissima in abito baloon nero sulle note della struggente 'Mi sono innamorato di te' di Luigi Tenco. 10 e lode. E' Dargen D'Amico o Pierrot? Il cantante si presenta sul palco in un completo bianco e nero restando fedele a sé stesso e senza tradire il suo personaggio. (di Federica Mochi)