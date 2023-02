Sanremo, Mara Sattei: Parlo della fine di una relazione sbagliata

Milano, 2 feb. (askanews) – Mara Sattei esordisce a 27 anni in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Duemilaminuti’, scritto per lei da Damiano David dei Maneskin. “Mi ha presentato questa canzone e c’è stata subito affinità artistica, abbiamo iniziato a lavorare in studio, e c’è stato un grande lavoro di squadra. È un brano che parla di un amore complesso, visto dal punto di vista femminile, è una presa di coscienza importante da parte di una donna che al termine di una relazione sbagliata decide di ricominciare a vivere e di riprendere in mano tutta la sua vita” ha spiegato ad askanews Mara Sattei.

Per Mara Sattei il 2022 è stato l’anno della consacrazione al grande pubblico e ora arriva al Festival. “Per me Sanremo è famiglia, l’ho sempre visto con tutta la mia famiglia, ho tantissimi ricordi legati a Sanremo. Il primo brano che ho ascoltato è Gechi e vampiri di Geraldina Trovato quando avevo solo 5 anni, aspettavo con ansia che in radio partisse questa canzone. Ad oggi partecipare a Sanremo è una grande emozione, un nuovo capitolo, sono felice di partecipare e vivere questa esperienza”.