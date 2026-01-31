Sanremo, Max Pezzali protagonista di cinque serate uniche

Milano, 31 gen. (askanews) – Durante la settimana musicale più attesa dell’anno, Costa Toscana torna ad essere la nave della musica. Infatti, anche quest’anno e per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo sia con la manifestazione che con l’amministrazione locale e il territorio.

Grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista, vera icona degli anni ’90, sta attraversando un momento artistico eccezionale con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni.

Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana prenderà vita la versione “cruise” di “Max Forever – The Party Boat”, ideata in collaborazione con Costa: non un singolo evento, ma un percorso musicale che accompagna cinque serate della Crociera della Musica, trasformando ogni notte in un’esperienza speciale da vivere e condividere, una performance diversa sera dopo sera, ciascuna con una propria atmosfera e identità.

Il format sarà parte integrante della brand integration con il Festival. Ogni sera, durante la performance di Max Pezzali, un collegamento live dall’Ariston porterà il pubblico – in teatro e a casa – dentro l’atmosfera unica della nave, condividendo l’esperienza collettiva di pezzi di storia della musica italiana.

Costa Toscana sarà a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo, con la possibilità di vivere un’esperienza completa a bordo della Crociera della Musica o di scegliere una delle due mini-crociere, dal 21 al 25 febbraio o dal 25 febbraio al 1° marzo, per entrare nel cuore del Festival da una prospettiva straordinaria, con performance coinvolgenti e party esclusivi tra emozioni sul mare e atmosfere indimenticabili.

Durante il giorno, gli ospiti potranno partecipare a un ricco palinsesto di attività a tema, con possibilità di escursioni organizzate e discese a terra.