Sanremo, Morandi: la cannabis? Non l'ho mai provata

Sanremo, 11 feb. (askanews) – “La cannabis? Non l’ho mai provata, la devo provare” così Gianni Morandi ha risposto se è favorevole o meno alla legalizzazione delle droghe leggere. “Davanti a casa mia a Bologna coltivano la canapa e io sento questo profumo, la usano anche per medicina, chi la vuole usare la usa, io non so rispondere se sia giusto legalizzare” così Morandi alla domanda se è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere lanciata da Fedez.