Sanremo, 11 feb. (askanews) – Sulla questione di chi chiede una sorta di censura preventiva a Sanremo dopo il caso Fedez è intervenuto Gianni Morandi raccontando un episodio della sua carriera: “nel 1966 la canzone C’era un ragazzo che come me venne censurata in radio perchè non si poteva dire è morto nel Vietnam, ma la Festival delle Rose e io lo dissi in diretta. Ha ragiorne Coletta non puoi fermare un artista”. E Amadeus ha aggiunto: “Io non ti avrei fermato”.

