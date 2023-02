Sanremo, Morandi-Sangiovanni in "Fatti (ri)mandare dalla mamma"

Sanremo, 10 feb. (askanews) – Passato e presente uniti in musica, proprio nello spirito voluto dal direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Gianni Morandi con Sangiovanni canta sul palco dell’Ariston “Fatti (ri)mandare dalla mamma”, una versione originale del tormentone, uscito nel 1963, Fatti mandare dalla mamma. Il brano si è vestito d’attualità per celebrare i 60 anni di una canzone che è ormai patrimonio nazionale. La versione originale aveva tra gli autori due premi Oscar: Ennio Morricone e Luis Bacalov, in nuovo remix, invece, è prodotto da Shablo.